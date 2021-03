BTS попали в Книгу рекордов Гиннесса

Южнокорейская группа BTS попала в Книгу рекордов Гиннесса как музыканты, чей клип в день премьеры одновременно посмотрело наибольшее количество пользователей. Об этом 16 марта сообщается на странице проекта в Twitter.

Установить рекорд коллективу удалось благодаря клипу на песню Dynamit (2020), который в первый день после обнародования посмотрело 38 млн. человек.

“Это самый плохо скрываемый секрет в истории. BTS установили рекорд по количеству одновременных просмотров клипа среди премьер на YouTube. Клип Dynamite посмотрели одновременно более 3 млн зрителей”, – говорится в публикации.

The worst kept secret in history * @BTS_twt’s record for the ‘most simultaneous viewers for a music video on YouTube Premieres’ has now been confirmed, with the 2020 single Dynamite clocking up over three million viewers.

* pic.twitter.com/QUdBQf2KEu

— Guinness World Records (@GWR) March 16, 2021

Британский музыкальный журнал NME отмечает, что несмотря на то, что сам рекорд был установлен летом 2020 года, представителям книги рекордов Гиннесса пришлось ждать подтверждения от платформы YouTube.

На момент публикации новости ролик BTS Dynamit посмотрели более 128 млн раз.

BTS был создан в 2013 году. В марте 2021 года коллектив возглавил мировой рейтинг исполнителей с самыми большими продажами.

