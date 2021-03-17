В Ровно обвиняемого в серийных изнасилованиях выпустили из СИЗО. Горожане пикетировали суд

15 марта в Ровно у здания городского суда прошел пикет, в котором участвовали более ста человек, они пришли поддержать жертв серийного насильника. Об этом сообщило Rivne online.

Участники акции протеста высказывали возмущение тем, что суд отпустил обвиняемого из СИЗО на домашний арест без обязанности носить электронный браслет.

“Женщины боятся за свою жизнь и здоровье других людей, ведь обвиняемый угрожал потерпевшей убийством. Без браслета и на свободе он может продолжать свое грязное дело”, – отметили журналисты.

По информации “BBC News Україна”, изнаслования происходили несколько лет. Полиция не могла установить насильника, потому что нападения прооисходили бессистемно и нерегулярно: иногда дважды в год, а иногда с перерывом в несколько лет.

32-летнего Юрия Павлова задержали в августе 2019 года, он напал на свою соседку. По информации полиции, мужчина женат, воспитывает ребенка, проблем с законом у него раньше не было.

Rivne online пишет, что несмотря на экспертизы, доказывающие вину Павлова, и показания его жертв, жена злоумышленника не верит в его вину и защищает супруга.

15 марта рассмотрение дела серийного насильника по существу не состоялось, адвокат обвиняемого подал ходатайство об отводе судьи. Прокурор Ровенской окружной прокуратуры Вадим Гуменюк сообщил, что защита Павлова считает судью предвзятой.

Журналист Rivne online Виктория Мамотюк 17 марта написала в Facebook, что Павлову продолжили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 3 мая.

“Его отпустили из СИЗО 25 декабря 2020-го и избрали меру в виде домашнего ареста на два месяца. Через два месяца, 26 февраля подали ходатайство о заключении под стражу, судья отказала. Затем выходные и еще что-то. Лишь 2 марта ему выбрали снова меру пресечения в виде домашнего ареста. Посчитайте сами, сколько дней он свободно гулял без меры [пресечения]?”, – отметила она.

По информации журналиста, Павлова видели гуляющим по торговому центру “Злата” вместе с женой.

“Если он ходит в “Злате”, это стопроцентное основание взять его под стражу. Считаю, что полиция обязана потребовать [видео с] камер”, – написала Мамотюк.

https://www.facebook.com/viktoria.mamotuk/posts/3846926855343397

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