Попытка создать азиатское НАТО — Китай ответил на визит чиновников США в Японию

Госсекретарь и министр обороны США отправились на переговоры в Японию, а затем посетят Южную Корею. При этом в своих заявлениях они резко высказались в адрес Китая. В Пекине такое поведение расценили как попытку Вашингтона создать НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передаёт France 24.

Первая заморская поездка высокопоставленных чиновников из кабинета министров администрации Джо Байдена. Глава американской дипломатии и министр обороны провели личные переговоры со своими коллегами в Токио. И Энтони Блинкен, и генерал Ллойд Остин воспользовались случаем, чтобы высказать предупреждение в адрес Китая.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Нас объединяет мнение, что Индо-Тихоокеанский регион должен быть свободным и открытым, страны там должны соблюдать правила, сотрудничать везде, где могут, и разрешать свои споры мирным способом. И в частности, мы будем оказывать сопротивление в случае необходимости, когда Китай применяет принуждение и агрессию, чтобы добиться своего.

ЛЛОЙД ОСТИН, министр обороны США: Китай представляет собой ключевой вызов для Министерства обороны. А мы знаем, что соревноваться в современном динамично изменяющемся мире можно только в духе командной работы и сотрудничества.

Визит в Токио состоялся спустя всего несколько дней после виртуальной встречи Джо Байдена с лидерами Японии, Австралии и Индии в рамках Четырёхстороннего диалога по безопасности. По словам Пекина, этот форум — попытка Вашингтона построить мини-НАТО в Индийско-Тихоокеанском регионе. Далее госсекретарь Блинкен и генерал Остин отправятся в Южную Корею. Это говорит о том, что США задумались, как действовать в отношении КНДР после того, как американские инициативы остались без ответа со стороны Пхеньяна.

Хотя Джо Байден подтвердил американскую приверженность НАТО и трансатлантическим союзникам в Европе, обращение к Китаю остаётся на данный момент одним из отличительных признаков начала его президентского срока.

Дата выхода в эфир 16 марта 2021 года.