Шмыгаль назвал условия для введения локдауна по всей Украине

Если большинство областей Украины попадут в “красную” зону карантина, правительство введет локдаун по всей стране. Такой прогноз сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 17 декабря, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Отвечаю на вопрос, который сейчас все обговаривают: будет ли локдаун для всей страны? Это зависит только от нас с вами и наших действий. Если мы все будем тщательно соблюдать противоэпидемические меры, уменьшим социальные контакты, то локдаун не будет нужен”, – объяснил премьер.

При этом он подчеркнул, что правительство Украины сделает все, чтобы не вводить усиленные карантинные ограничения.

Во Львове из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 19 марта вводят жесткий карантин. Он будет действовать до 28 марта. За минувшие сутки в этом городе зафиксировали 884 новых случая заболевания COVID-19.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве фиксируется сложная ситуация с распространением коронавируса. Отвечая на вопрос, когда столица может оказаться в “красной” зоне, Кличко ответил: “Я думаю, время идет на дни. Максимум через неделю”.

Министерство здравоохранения Украины 17 марта обнародовало новый перечень зон адаптивного карантина. В “красную” попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В “оранжевой” находятся Киевская, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области, а также Киев.

Результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, опубликованные 5 марта, показали, что 56% украинцев поддерживаютвведение жесткого карантина, если заболеваемость COVID-19 в стране будет существенно расти.

Шмыгаль 4 марта заявил, что в стране началась третья волна коронавируса, и власти не исключают введение нового локдауна.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 16 марта в Украине коронавирус подтвердили у почти 1,5 млн человек (почти 12 тыс. новых случаев за последние сутки). Более 28,9 тыс. пациентов умерли, около 1,24 млн выздоровело.

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