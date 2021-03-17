 

Москва выразила протест временному поверенному в делах Украины

17.03.2021, 13:18, Новости дня
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Министерство иностранных дел РФ выразило решительный протест временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило в связи с провокацией в Киеве против российских дипломатов.

«17 марта в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с имевшей место в Киеве 16 марта провокационной акцией против дипломатов посольства РФ на Украине», – говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что российская сторона рассматривает провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которых содержится обязательство принимающей стороны о предотвращении всякого нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства. 

В МИД РФ потребовали от украинской стороны принять неотложные меры для проведения тщательного расследования и привлечь виновных к ответственности, а также не допускать впредь подобных провокаций. 

«Посольство РФ в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим инцидентом», – заключили в ведомстве. 

16 марта рядом со зданием посольства и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов и комментариями оскорбительного характера. Кроме того, были повреждены четыре служебных автомобиля российской дипмиссии, находившихся на стоянках в городе.

Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украина должна быть готова к разрыву дипломатических отношений с Россией. 



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