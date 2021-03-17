Стало известно состояние заболевшего коронавирусом Асада

Состояние заболевших коронавирусом президента Сирии Башара Асада и его жены Асмы не вызывает опасений, они уже идут на поправку, сообщила пресс-служба сирийского лидера.

В сообщении пресс-службы Асада говорится, что сирийский лидер и его жена провели уже девять дней на карантине, передает РИА «Новости».

«Показатели лабораторных и рентгеновских исследований постепенно возвращаются в норму и не вызывают опасений у команды медиков, наблюдающей за лечением. Башар и Асма Асад выздоравливают», – говорится в сообщении.

Президент и его жена после окончания карантина вернутся к обычной деятельности, получив отрицательный результат ПЦР-теста.

Напомним, 8 марта стало известно, что Башар Асад и его супруга Асма Асад заболели коронавирусом.

Отметим, что Сирия является одной из стран, зарегистрировавших российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».