Каминская сама себе сделала татуировку из трех цифр
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Бывшая участница украинской группы “НеАнгелы” Слава Каминская 16 марта показала в Instagram, как сама себе делает татуировку.
“Впервые в жизни сама набила себе тату…” – написала она.
Певица красной краской выбила: “911”. Пост она сопроводила хештегом “скоро премьера”. Вероятно, так называется ее новая песня.
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911 – номер службы спасения.
В ноябре 2020 года Каминская заявила, что мечтает начать сольную карьеру. 4 марта 2021 года она сообщила о прекращении деятельности группы “НеАнгелы”, которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году.
Комментируя заявление Каминской, Никитин отметил, что дуэт официально прекращает работу в публичной плоскости, а его участницы начинают сольные карьеры, но будут выступать с репертуаром и под брендом “НеАнгелов” на закрытых мероприятиях.
По словам Каминской, после ухода из группы она будет петь о любви, мужчинах и отношениях.
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