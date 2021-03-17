Омбудсмен Украины с начала года получил три обращения по поводу дискриминации по признаку пола

К уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека по состоянию на 16 марта с начала 2021 года поступило три обращения о дискриминации по признаку пола. Об этом 17 марта в Офисе омбудсмена сообщили “Радіо Свобода”.

Все обращения – от женщин, отметил представитель омудсмена по соблюдению равных прав и свобод Виктор Иванкевич.

В 2020 году омбудсмен получил 15 обращений о дискриминации по половому признаку: десять от женщин, три – от мужчин, два – коллективные.

Подробностей относительно этих обращений представитель омбудсмена не сообщил.

В последнем опубликованном рейтинге гендерного равенства, который приводится в докладе Всемирного экономического форума The Global Gender Gap Report 2020, представленном в декабре 2019-го, Украина заняла 59-е место среди 163 стран. За последние два года страна поднялась на 10 позиций. Составители рейтинга отмечали показатели стран в плане гендерного разрыва в четырех аспектах: политические права и возможности, сфера образования, здравоохранение и вовлеченность в экономические процессы.

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