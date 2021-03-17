 

Fox News – «противоречивыми сигналами» Байден создал гуманитарный кризис на границе с Мексикой

17.03.2021, 5:08, Новости дня
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Новая администрация США заискивает перед борцами за права иммигрантов и обещает пускать в страну всех, комментирует ведущий Fox News Стив Хилтон. По его словам, «показная добродетель» демократов привела к настоящему гуманитарному кризису и рекордному числу задержанных, разлучённых с родителями детей-мигрантов.

И снова здравствуйте. Теперь стало очевидно, что администрация Байдена своей политикой открытых границ создала гуманитарный кризис. И речь идёт не только об их действиях — об отмене политики Трампа, существенно сократившей потоки мигрантов, — но и об их высказываниях. Вот байденовский координатор по южной границе при Совете национальной безопасности Роберта Джейкобсон.

РОБЕРТА ДЖЕЙКОБСОН, координатор Совета национальной безопасности США по американо-мексиканской границе: Если говорить о проблеме противоречивых сигналов, иногда бывает трудно одновременно сформулировать и надежду на будущее, и нынешнюю опасность. Это мы и пытаемся сделать.

Именно! Когда вы заявляете, что по-прежнему патрулируете границу, и в то же время заискиваете перед борцами за права иммигрантов в вашем электорате, говоря, что пускаете всех, да, вы подаёте противоречивые сигналы! А потом она сказала вот это.

РОБЕРТА ДЖЕЙКОБСОН: Мы хотим донести до каждого в регионе, что у нас будут законные процедуры для людей и мы вводим их так быстро, как только можем. В то же время вам нельзя прибывать (в страну. — ИноТВ) неправомерным образом.

Ого, это интересно! Где мы это слышали раньше?

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я хочу, чтобы в нашу страну прибывало больше людей, чем когда-либо, но они должны прибывать законно!

Затем байденовский координатор по границе — название должности само по себе комично, как будто есть какая-то координация! — обвинила наркоконтрабандистов и торговцев людьми в распространении, цитирую, «дезинформации» о том, как легко попасть в США при новой администрации. Вместо того чтобы прокомментировать тот факт, что попасть в США действительно легче из-за новой администрации! Тотальный хаос, тотальная некомпетентность!

Таким образом они вовсе не демонстрируют, какие они сострадательные, — хотя демократы хотят, чтобы вы думали о них именно так. На самом деле, это показывает их порочную жестокость. Потому что за циничную и безответственную показную добродетель левых расплачиваются слабые, бедные, уязвимые. И да, разлучённые с семьями дети, которых сейчас как никогда много.

Дата выхода в эфир 15 марта 2021 года.



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