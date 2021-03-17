В Вашингтоне захотели заставить Россию подчиняться «дорожным правилам»

Россия и Китай представляют похожие наборы вызовов для США, сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

В США считают, что «лучше всего давать им отпор, отстаивая общее дело» с американскими союзниками. По мнению Вашингтона, Москва и Пекин должны «отвечать за действия, противоречащие международным «дорожным правилам». Представитель администрации уточнил, что для США «Россия представляет похожий набор вызовов, возможно, не такого же размера и масштаба, как Китай», передает РИА «Новости».