Вениславский оценил шансы Медведчука выиграть суд по обжалованию санкций

Представитель президента в Конституционном Суде Украины, нардеп от “Слуги народа” Федор Вениславский считает минимальными шансы на обжалование нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против него.

Об этом Вениславский рассказал в комментарии Общественному.

“Шансы оцениваю с точки зрения перспектив для господина Медведчука пессимистично. Как я уже говорил неоднократно, решение Совета национальной безопасности и обороны было принято в полном соответствии с законом “О санкциях”. Никаких нарушений процедуры, требований закона нет. Поэтому я не вижу оснований для того, чтобы иск для господина Медведчука был удовлетворен”, – сказал Вениславский.

Он уточнил, что Офис президента подаст возражение на иск после того, как ознакомится с самим иском.

16 марта в Верховный Суд поступил иск об обжаловании указа Зеленского №64/2021, подписанного 19 февраля. Этим указом президент ввел в действие санкции, которые ранее в тот же день Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, сообщали в Совете нацбезопасности. В тот же день, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО.

2 февраля президент Украины ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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