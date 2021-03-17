“Это был семейный визит”. Мать восьмилетней украинской блогерши прокомментировала ночевку дочери у 13-летнего подростка

Мать восьмилетней украинской блогерши Миланы Дарья Маханец 16 марта заявила “Сегодня”, что ее дочь не живет с 13-летним блогером Пашей Паем.

По словам матери, информация о сожительстве ее дочери с блогером “очень искаженная”.

“Ребенок в своей сториз [в Instagram] отметила, что она едет на ночевку к Паше. Это был семейный визит. То есть я вместе с Миланой приехала в гости к семье, с которой мы дружим. Не она куда-то переехала, а мы вместе с ней поехали”, – заявила она.

Женщина рассказала, что готовит дочь к карьере модели и ей “есть что ответить недоброжелателям”. Дарья сообщила, что сегодня давала показания в полиции в Ирпене и намерена и далее отстаивать свою позицию.

Она подчеркнула, что “ничего незаконного не было совершено”.

По словам женщины, в дальнейшем она намерена обращаться в киберполицию, чтобы там “предприняли меры против тех, кто публиковал негативную и неподтвержденную информацию”.

Дарья рассказала, что не озвучивает Милане скандальную информацию, которую публикуют в соцсетях.

Маханец и Пай в соцсетях выставляют откровенные фотографии, на которых признают, что они – пара. 14 марта Маханец написала в Instagram, что они с 13-летним мальчиком участвуют в челлендже “24 часа в цепях”. В сториз блогеры сообщили, что у них роман. “Фокус” пишет, что они выкладывали фотографии, на которых чистят зубы перед сном, целуются и спят вместе.

Юрист Анна Маляр 14 марта писала в Facebook, что “роман” 13-летнего подростка и восьмилетней девочки срежиссировали их родители.

После того, как история Маханец и Пая распространилась в сети, на нее обратил внимание уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба. Он же 15 марта обратился в правоохранительные органы из-за фотографий и видео, которые дети выставляют в соцсетях.

16 марта полиция открыла уголовное производство о распространении порнографии относительно публикаций в соцсетях фотографий восьмилетней Маханец и 13-летнего Пая. Мать девочки вызвали на допрос.

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