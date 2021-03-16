 

В Пермском крае появилась карта социальных кинозалов

16.03.2021, 23:38, Новости дня
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На сайте министерства культуры Пермского края появился специальный раздел – «Карта социальных кинозалов», с помощью нее жители региона могут узнать, по какому адресу в их муниципалитете уже открылся или еще готовится к открытию кинозал.

Как сообщается на сайте министерства культуры региона, расширение сети социальных кинозалов – входит в программу по развитию кино в Прикамье в рамках региональной составляющей нацпроекта «Культура».

«В начале марта министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала о разработке Концепции развития отечественной кинематографии до 2030 года, в которое важно место займут вопросы сохранения кинонаследия. В Пермском крае активно реализуется программа развития кинематографии – краевые власти видят в развитии киноиндустрии точку роста. Одно из направлений работы – социальные залы, где показывают отечественные фильмы, а также фильмы пермской киностудии», – говорится в сообщении.

Так, в прошлом году в социальных залах пришло вспоминали известного пермского кинодокументалиста Михаила Заплатина – было обсуждение как его файлов, так и фильма о его биографии.

За 2019-2020 годы было открыто 60 кинозалов, а работе со зрителями обучено более восьмидесяти сотрудников домов культуры и досуга, библиотек и образовательных центров, расположенных в муниципальных округах Пермского края. В 2020 году руководители социальных кинозалов вышли на новый уровень: они научились организовывать кинопоказы с обсуждениями в дистанционном формате, с помощью групп ВКонтакте. Статистика показала, что такой формат работы успешен. В этом году онлайн-работа будет идти совместно с очными показами в кинозалах. В 2021 году в Пермском крае откроются еще 32 социальных кинозала, а региональная сеть расширится до 92 адресов.

В социальных кинозалах проходят специальные программы всероссийских и международных культурных событий и акций: «Ночь кино», «Великое кино великой страны», «Перерыв на кино», «Кино объединяет», «Ни дня без кино».; их площадки становятся местами для показов международного кинофестиваля «Флаэртиана» и воркшопов с известными гостями; в течение сезонных сессий участники проекта создают документальные фильмы о жителях Прикамья под руководством опытных наставников.

«Для того, чтобы узнать адрес социального кинозала в своем населенном пункте, можно воспользоваться картой социальных кинозалов Пермского края, которая опубликована в специальном разделе на сайте Министерства культуры Пермского края», – говорится в сообщении.



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