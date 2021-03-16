 

Космонавт нашел в российском корабле «Прогресс» древесную пыль

16.03.2021, 23:38, Новости дня
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Российский космонавт Иван Вагнер во время полета на МКС в 2020 году нашел в корабле «Прогресс» древесную пыль, об этом сообщается в докладе медиков, опубликованном Центром подготовки космонавтов (ЦПК).

«23 июля после открытия переходного люка транспортного грузового корабля номер 444 («Прогресс МС-15») бортинженер-1 (Вагнер) доложил, что стыковочный агрегат очень пыльный снаружи», – цитирует РИА «Новости» доклад ЦПК, опубликованный в журнале «Пилотируемые полеты в космос».

Космонавт нашел в грузовике множество пыли, которая похожа на мелкую деревянную пыль, при работе в транспортном грузовом корабле экипаж пользовался респираторами.

Ранее американский астронавт Марк Ванде Хай сообщил, что члены экипажа «Союз МС-18» проводят подготовку к полету на МКС, не снимая защитных масок.



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