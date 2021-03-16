США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы

Вашингтон введет санкции в ответ на иностранное вмешательство в американские выборы, сообщается в докладе Национального совета по разведке США.

В докладе говорится, что минфин по согласованию с Госдепом, минюстом и министерством внутренней безопасности США «введет соответствующие санкции за действия, которые были определены как иностранное вмешательство в выборы», передает ТАСС.

Напомним, во вторник была обнародована рассекреченная версия документа, датированная 10 марта. В ней сообщается, что другие страны не пытались помешать подсчету голосов техническим путем. Однако Россия, по версии США, якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах, в том числе через украинского депутата Андрея Деркача, а Иран предпринимал попытки помешать Дональду Трампу. Китай, по версии США, не пытался повлиять на исход президентских выборов, хоть и «делал некоторые шаги, пытаясь подорвать» возможность переизбрание Трампа.