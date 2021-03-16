 

В Косово обокрали пятую православную церковь за 10 дней

16.03.2021, 23:15, Новости дня
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Неизвестные в Косово обокрали пятый православный храм за последние 10 дней, что «ясно указывает на постоянную угрозу сербскому религиозному наследию», сообщила канцелярия по автономному краю Косово и Метохия при правительстве Сербии.

«В селе Горня-Гуштерица муниципалитета Грачаница в предыдущую ночь взломана и обворована церковь Святой Недели. Взлом обнаружили жители села утром и оповестили местные власти. Из храма украдены деньги, входные двери сломаны, причинен иной материальный ущерб», – рассказали в канцелярии. Об этом информирует РИА «Новости».

Уточняется, что это пятая обворованная церковь за 10 дней в сербских районах Косово. 6 марта был обворован храм Петра и Павла в селе Клокот и церковь Святой Троицы в поселке Партеш, на прошедшей неделе еще два православных храма в селах Драйковце и Доня-Битиня. Власти Сербии считают, что случаи участились накануне годовщины погромов сербского населения в Косово 17 марта 2004 года.

Официально в прошлом году Белград зафиксировал 80 случаев, когда сербы, их церкви и могилы в Косово стали жертвами преступлений, большинство из преступлений не раскрыты.

В феврале настоятель находящегося под защитой ЮНЕСКО монастыря Высокие Дечаны в Косово Савва Янич рассказал, что косовские албанцы снова обворовали православную святыню – скит Святого Петра Коришского под городом Призрен. Тогда он призвал международную общественность обратить внимание на случившееся ипопросил защиты для духовного наследия Косово.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай и пять стран ЕС. В мае 2019 года лидер непризнанного Косово Хашим Тачи пригрозил объединением с Албанией в случае непризнания Евросоюзом.



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