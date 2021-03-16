 

Коломойский в 2014 году предложил «залить Крым миллиардами»

16.03.2021, 23:15, Новости дня
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В 2014 году украинский олигарх Игорь Коломойский добивался того, чтобы в Крыму проводили не референдум, а плебисцит, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Все они испугались, когда было принято слово «референдум», – рассказал Константинов, отметив, что Коломойский лично звонил ему «через знакомого в Днепропетровске». Этот знакомый позвонил Константинову и «передает трубку».

«Слышу: ты понимаешь, кто с тобой разговаривает? Вот такое общение было: мы зальем Крым миллиардами, поменяйте слово «референдум» на «плебисцит», – приводит слова Константинова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Крым 24».

Константинов сообщил, что отверг предложение Коломойского, поскольку уже принял для себя однозначное решение.

Крымский социолог, доцент Крымского федерального университета Наталья Киселева пояснила, что украинский олигарх хотел обмануть крымчан, так как в законах РФ или Украины нет понятия «плебисцит», есть только «референдума». Поэтому результаты плебисцита не имели бы юридической силы.



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