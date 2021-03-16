Полиция задержала подозреваемого в повреждении памятника Героям Небесной сотни в Житомире

В Житомире полиция задержала местного жителя, подозреваемого в повреждении памятника Героям Небесной сотни возле здания местной обладминистрации. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.

15 марта правоохранителям поступило сообщение о повреждении памятника Героям Небесной сотни на площади Королева в центре Житомира.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).

“В рамках досудебного расследования полицейские проанализировали записи с камер видеонаблюдения и получили информацию о лице, вероятно, причастном к уголовному действию. Им оказался житель областного центра 1979 года рождения. В течение дня полицейские Житомирского районного управления несколько раз проверяли место жительства мужчины”, – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали подозреваемого вечером, когда он пришел домой.

Нацполиция опубликовала видео с камер наблюдения, на котором запечатлен мужчина, отбивающий булыжником части монумента.

ВИДЕОВидео: Поліція Житомирщини / YouTube

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