 

66,4% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении – опрос

16.03.2021, 23:14, Новости дня
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66,4% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, иного мнения меньше 17,7% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 5–9 марта 2021 года Центром Разумкова.

Кроме этого, 15,9% опрошенных затруднились ответить на вопрос о правильном/неправильном направления развития Украины.

68,1% респондентов оценили экономическую ситуацию в стране как “очень плохую” или “достаточно плохую”, 28,1% – как “не плохую и не хорошую”, как “хорошую” или “очень хорошую” – 2,1%.

“Очень плохим” или “достаточно плохим” оценили уровень благосостояния своих семей 44,2% украинцев, “не плохим и не хорошим” – 45,1%, 8,6% опрошенных оценили его как “хороший” или “очень хороший”.

Согласно опросу, украинцы не очень верят в быстрые положительные изменения в экономической сфере. Наиболее распространено мнение, что ситуация за три месяца существенно не изменится.  

Противоречивы ожидания респондентов в отношении изменений в ближайшие два-три года.

“Доли респондентов, ожидающих, что экономическая ситуация за этот период в стране улучшится, ухудшится или не изменится, мало отличаются и находятся в диапазоне от 22% до 25%”, – отметили социологи.

В то же время половина опрошенных считает, что Украина сможет преодолеть существующие проблемы и трудности в “более отдаленной перспективе”.

Опрос проводился методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 человек в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Согласно данным социсследования, проведенного Центром Разумкова с 29 января по 3 февраля, 69,2% опрошенных оценили экономическое положение Украины как плохое, 43,2% респондентов назвали плохим уровень благосостояния своих семей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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