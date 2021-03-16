СБУ и ГБР провели обыски в Раде, украинские города усиливают карантинные ограничения. Главное за день

Плотницкого приговорили к пожизненному

Красногвардейский суд Днепра признал бывшего главаря террористов “ЛНР” Игоря Плотницкого, а также двух боевиков группировки Александра Гуреева и Андрея Патрушева виновными в совершении террористического акта по делу о сбитом самолете Вооруженных сил Украины Ил-76 над луганским аэропортом.

Всех троих приговорили к пожизненному заключению без конфискации имущества

СБУ и ГБР расследуют ратификацию Харьковских соглашений: обыски провели в Раде, Кабмине и СНБО

Сотрудники Службы безопасности Украины и Госбюро расследований провели обыски в органах власти, причастных к разработке и ратификации Харьковских соглашений с Россией.

Следственные действия проводили в Верховной Раде Украины и парламентских комитетах, главном научно-экспертном управлении Рады, в Совете нацбезопасности и обороны Украины, Министерстве иностранных дел Украины и Кабмине.

В ходе обысков обнаружили документы, подтверждающие, что тогдашнее руководство государства осознавало все последствия подписания и ратификации соглашений.

Рада направила в Конституционный суд законопроект о назначении и увольнении глав ГБР и НАБУ

Верховная Рада направила в Конституционный Суд Украины законопроект №5133 о назначении и увольнении глав ГБР и Национального антикоррупционного бюро для получения вывода о их соответствии Основному закону Украины. Проект закона предусматривает, что президент получает полномочия увольнять и назначать глав двух ведомств по согласованию с Радой.

Семь лет оккупации Крыма

16 марта 2014 года в Крыму состоялся незаконный референдум, после которого РФ оккупировала полуостров. По случаю седьмой годовщины США, Великобритания, Канада, Польша и Турция потребовали от России прекратить оккупацию, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Крым – это Украина.

“Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское”, – заявил Зеленский.

Украинские города усиливают карантин

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Киеве раньше начнутся весенние школьные каникулы, а в Николаеве школы и детские сады переводят на дистанционное обучение. Мэр Киева Виталий Кличко попросил Кабмин ужесточить ограничения “оранжевой зоны”, городской голова Львова Андрей Садовый не исключил возможность локдауна.

Медведчук обжаловал санкции против него

Нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук обжаловал в Верховном Суде введенные против него санкции. Иску пока только присвоили регистрационный номер.

Российский вертолет нарушил авиапространство Украины

Российский вертолет залетел примерно на 50 м на территорию Украины, а затем вернулся обратно. Украина потребовала от России объяснений о принадлежности вертолета и обстоятельствах, при которых произошло нарушение.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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