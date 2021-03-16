 

“Пропагандистская акция ФСБ”. Разведка ответила на заявления о задержании “украинского агента” в Крыму

16.03.2021, 23:14, Новости дня
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Служба внешней разведки Украины (СВР) назвала пропагандистской акцией заявления Федеральной службы безопасности России о задержании в Крыму якобы “украинского агента”. Об этом говорится в сообщении украинской разведки в Facebook.

“ФСБ создает нужный Кремлю фон для “празднования” годовщины оккупации Крыма. Информация ФСБ РФ о якобы разоблачении разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированной АР Крым имеет целью создание соответствующего фона для проведения 17 марта инициированного РФ неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике”, – заявили в ведомстве.

В СВР считают, что такая пропагандистская акция накануне годовщины оккупации Крыма является удобным поводом для отвлечения внимания населения от многочисленных внутренних проблем полуострова.

“На нынешнем этапе Россия целенаправленно нагнетает ситуацию, пытаясь переложить на украинскую сторону ответственность за процесс урегулирования на востоке Украины и дискредитировать инициативу “Крымская платформа” по мирной реинтеграции Крыма”, – добавили в разведке.

https://www.facebook.com/SZRUkraine/posts/243305424154235

16 марта ФСБ заявила, что задержала в Крыму россиянина, который якобы собирал информацию для украинских спецслужб. В российской спецслужбе также отметили, что в машине мужчины якобы нашли самодельное взрывное устройство.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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