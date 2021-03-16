Коронавирус сорвал шествие легионеров СС в Риге

Из-за ситуации с коронавирусом в Риге второй год подряд не смогли устроить шествие легионеров СС, сообщают информационные агентства.

В связи с коронавирусом в Латвии запрещены массовые мероприятия, поэтому Нацблок не проводил 16 марта шествие легионеров СС и призвал сторонников воздержаться от массовых собраний. Чествовать легионеров СС предлагалось в индивидуальном порядке, принеся цветы к памятнику Свободы или на кладбище в Лестене. Однако за день к памятнику не пришло и 100 человек, максимально на площади перед монументом собирались человек 40. У подножия памятника поместили венок с эмблемой латышского легиона. Однако на сей раз цветов и свеч было в разы меньше, чем прежде, передает «Sputnik Латвия».

Напомним, с 1994 года в Риге 16 марта проводятся марши бывших легионеров и латышских националистов. Отметим, что после отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта было официальной памятной датой, но после того, как шествие местных националистов и бывших эсэсовцев по центру города вызвало крайне резкую реакцию в РФ и на Западе, было принято решение исключить этот день из списка государственных памятных дат.

Российское военно-историческое общество решило проводить акции по противодействию реабилитации нацизма в Латвии в преддверии 16 марта.

«Реабилитации нацизма в Европе должно противостоять не только государство, но и все существующие общественные структуры», – сообщил газете ВЗГЛЯД историк Александр Голышев.