 

Мэр Львова хочет ввести в городе локдаун из-за роста случаев COVID-19

16.03.2021, 22:24, Новости дня
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Мэр Львова Андрей Садовый заявил о намерении ввести более жесткие карантинные ограничения в городе из-за стремительного роста количества больных коронавирусом. Об этом он сообщил на брифинге 16 марта после заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он напомнил, что за последние сутки COVID-19 подтвердили у 616 львовян. По данным горсовета, всего в городе за прошедшие сутки подтвердили 1065 новых случаев болезни.

“В сегодняшней ситуации мы стоим вообще перед вопросом, чтобы закрыть город, вводить полный локдаун, закрывать кафе, рестораны, все закрывать, если динамика не будет замедляться”, – отметил Садовый.

Мэр также уточнил, что в городе планируют развернуть дополнительные 366 койко-мест для больных в пяти медучреждениях. Временные госпитали планируют обустроить до начала апреля.

С сегодняшнего дня, 16 марта, во Львове учащихся 5–11 классов перевели на дистанционное обучение.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1,47 млн человек, 28,7 тыс. заболевших умерли, 1,23 млн – выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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