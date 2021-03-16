 

Разведка США заявила, что РФ не вмешивалась в структуру выборов-2020

16.03.2021, 21:36, Новости дня
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Разведсообщество США заявило, что не видело попыток РФ проникнуть в инфраструктуру президентских выборов 2020 года. В американском ведомстве отметили, что другие страны также не пытались помешать подсчету голосов техническим путем.

«В отличие от 2016 года мы не видели постоянных российских усилий в киберпространстве, чтобы получить доступ к инфраструктуре выборов», – говорится в докладе разведсообщества, который распространил Офис директора национальной разведки США, передает РИА «Новости».

Аналогичные выводы сделаны и в отношении других стран – никто не пытался помешать подсчету голосов техническим путем, говорится в докладе.

При этом США обвинили Россию в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать кандидату Джо Байдену на президентских выборах 2020 года, говорится в докладе.

«Мы считаем, что президент РФ (Владимир) Путин распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США, а группа российских правительственных организаций провела эту операцию», – говорится в докладе.

«Мы в высокой степени уверены в нашей оценке. Российские государственные и подручные им лица, все обслуживающие интересы Кремля, постоянно работали над тем, чтобы повлиять на общественное восприятие в США. Ключевым элементом стратегии Москвы в эту каденцию выборов было использование подручных, связанных с российской разведкой, для продвижения направленного на влияние нарратива – включая дезинформирующие и неподтвержденные обвинения против президента Байдена – организациям СМИ в США, официальным лицам США и видным частным лицам США, включая некоторых, кто был близок к бывшему президенту Трампу и его администрации», – говорится в докладе.

Россия в прошлом не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в выборы. В декабре прошлого года Кремль отверг обвинения США в причастности якобы российских хакеров к атакам, призвав прекратить «голословно обвинять русских».



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