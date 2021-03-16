 

В ДНР заявили об обострении ситуации на всей линии соприкосновения в Донбассе

16.03.2021, 21:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ситуация на всей линии соприкосновения в Донбассе обострилась, о чем говорят участившиеся обстрелы украинскими силовиками территории Донбасса минометным оружием различных калибров, сообщил представитель Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.

«На сегодняшний день мы видим обострение ситуации по всей линии соприкосновения: со стороны военных формирований Украины все чаще применяются минометы различных калибров», – приводятся слова Никонорова на сайте представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представитель ДНР отметил, что вместо снижения эскалации конфликта Украина «вступает в неактуальные и бессмысленные дискуссии и длительные монологи о разминировании и новых участках разведения сил и средств». По словам Никонорова, такие действия Киева «не вселяют надежд» на мирное урегулирование ситуации. «Представители Украины готовы рассуждать на любые абстрактные темы, кроме работы над самым главным – восстановление полного режима тишины и стабилизации ситуации с безопасностью на линии соприкосновения», – подчеркнул он.

По информации представительства ДНР в СЦКК, с 2 по 16 марта ВСУ 54 раза нарушило режим прекращения огня.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские военные разместили на подконтрольной Киеву территории Донбасса пять единиц военной техники.

14 марта подразделения украинских силовиков за сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы.

В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / СК снял фильм о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках

25.11 / Пассажиры трамвая в Одессе усмирили ярую поклонницу украинского языка

24.08 / «Армата» прошла испытания в беспилотном режиме

21.07 / Карантин не является главным методом борьбы с пандемией, считают в ВОЗ

03.09 / Песков заявил об отсутствии яда в организме Навального до выезда из России

21.01 / Новый Samsung Galaxy S21 заткнул за пояс своего предшественника

28.10 / “Зеленский боится дать отпор”. Бутусов считает, что КСУ “наплевал” на государственные интересы

30.06 / Ученые выяснили, как извергаются подводные вулканы

22.11 / Хаббл запечатлел «темные лучи» от черной дыры

18.08 / В Беларуси в СИЗО остаются 44 человека, задержанных на митингах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска