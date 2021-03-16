Тайфуны помогают восстановлению лесов

Ученые из России, Чехии и Южной Кореи провели ряд исследований и пришли к выводу, что тропические тайфуны весьма полезны для быстрого восстановления лесов на огромных территориях.

Сильный ветер разносит семена деревьев на большие расстояния. В результате леса быстрее восстанавливаются после пожаров. Например, лучше всего распространяются такие породы, как корейский кедр и монгольский дуб. Также тайфуны не позволяют исчезнуть пихте.

Для изучения влияния тропических ураганов на состояние экосистемы планеты были взяты образцы примерно восьми сотен деревьев, отмечают специалисты. Почти во всех случаях популяция сохранялась именно благодаря тайфунам, а без них могла бы исчезнуть с лица планеты.