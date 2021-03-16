Ученые установили, что развитый эмоциональный интеллект позволяет легко распознавать фейковые новости

По мнению шотландских ученых, способность распознавать фейковые новости напрямую зависти от уровня EQ у человека. Речь идет о так называемом эмоциональном интеллекте.

Люди с развитым EQ легко распознают ложь, даже не анализирую поданную информацию. Им важны не столько факты, сколько сама форма их подачи. В этом случае отделить правду от лжи становится легче, так как распространители фейков физически неспособны полностью завуалировать неправду в своих сообщениях.

К сожалению, самая банальная ложи в новостях, информирование общественности о событиях, которых, на самом деле, не было, стало большой проблемой современного мира, отмечают ученые. Именно поэтому мы должны как можно лучше распознавать фейки.