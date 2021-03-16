 

Contra Magazin – американские богачи набивают карманы на конфликтах по всему миру

16.03.2021, 18:20, Новости дня
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Наращивание напряжённости по всему миру выгодно американским олигархам, пишет Contra Magazin. Ведь они зарабатывают деньги на увеличении экспорта оружия США. Мир, дипломатия и разрядка вредят их бизнесу, так что богачи продолжают использовать образы врагов в лице России, Китая и Ирана для оправдания непомерных трат на армию.


Reuters

Американские олигархи набивают себе карманы за счёт наращивания напряжённости в отношениях с Россией, Китаем и странами Ближнего Востока, пишет Contra Magazin. Ведь конфликты приводят к увеличению экспорта оружия из США, объясняет автор статьи Марко Майер.  

В период с 2015-го по 2019 год американцы захватили 36%-ную долю мирового рынка по поставкам традиционного вооружения, продолжает издание. При этом на все страны — члены НАТО приходится доля в 62%. А если к ним прибавить ещё и союзников США вне альянса, то получится 2/3 мирового экспорта оружия. Для сравнения, доля РФ на мировом рынке составляет 21%, а Китая — 5,5%.

К тому же за прошедшие пять лет государства в целом стали больше торговать оружием. В США объёмы торговли выросли на 23%, а во Франции — на целых 72%. При этом американские поставки на Ближний Восток составляют пятую часть от мирового экспорта. Сразу становится понятно, почему конфликт между Израилем, Ираном и Саудовской Аравией никак не может утихнуть, отмечает автор. Ведь эти страны ежегодно вкладывают в оборону десятки миллиардов долларов. А все эти деньги потом уходят военно-промышленному комплексу США, который в свою очередь принадлежит частным компаниям американских олигархов.

Мир с Тегераном вредит их бизнесу, объясняет Майер. При этом супербогачам подконтрольны и СМИ, использующие образы врагов для оправдания непомерных расходов на оборону. И это несмотря на то, что американское правительство с трудом справляется с финансированием собственного бюджета. После этого дыры приходится закрывать за счёт кредитов, взятых на финансовых рынках. Их как раз и предоставляют олигархи. В результате власти попадают к ним в зависимость. В РФ же и Китае военная промышленность находится в руках государства, так что там нет акционеров, заинтересованных в увеличении доходов.

Не удивляет и то, что НАТО поставило перед собой цель по увеличению трат на армию до 2% от ВВП и при этом продолжает держаться за образ врага в лице России. По той же причине альянс выступает и против Китая. В целях заработка американцы также используют «полезных идиотов» в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые, похоже, не понимают сути «грязной игры», которую ведёт Вашингтон. А если понимают, то значит активно соучаствуют в преступлении против человечества. В действительности же миру нужна политика разрядки, дипломатия, взаимоуважение и взаимопонимание, заключает Майер.  



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