В США создали специальный дрон с полицейскими функциями

Американские инженеры представили специальный дрон, которые поможет освобождению захваченных помещений.

По словам специалистов, он может провести осмотр внутреннего пространства через окно, при необходимости пробьет даже толстое стекло и попадет внутрь. Также на беспилотном аппарате можно будет доставлять переговорное устройство, чтобы общаться с террористами, удерживающими заложников.

Корпус беспилостника очень крепкий. Отмечают разработчики. Его создали из углеродного волокна. Также не боятся ударов винты устройства. Пробить стекло дрон может не удалом, а специальным «сверлом», вращающимся со скоростью до тридцати тысяч оборотов в минуту. Для того чтобы запустить аппарат и управлять им. Вовсе не обязательно, чтобы он оставался в зоне прямой видимости.