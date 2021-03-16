 

В США создали специальный дрон с полицейскими функциями

16.03.2021, 16:30, Новости дня
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Американские инженеры представили специальный дрон, которые поможет освобождению захваченных помещений.

По словам специалистов, он может провести осмотр внутреннего пространства через окно, при необходимости пробьет даже толстое стекло и попадет внутрь. Также на беспилотном аппарате можно будет доставлять переговорное устройство, чтобы общаться с террористами, удерживающими заложников.

Корпус беспилостника очень крепкий. Отмечают разработчики. Его создали из углеродного волокна. Также не боятся ударов винты устройства. Пробить стекло дрон может не удалом, а специальным «сверлом», вращающимся со скоростью до тридцати тысяч оборотов в минуту. Для того чтобы запустить аппарат и управлять им. Вовсе не обязательно, чтобы он оставался в зоне прямой видимости.



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