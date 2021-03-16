“Слияние душ”. 47-летняя Высоцкая позировала в объятиях 83-летнего мужа

47-летняя российская актриса Юлия Высоцкая на своей странице в Instagram 15 марта обнародовала совместное фото с 83-летним мужем, режиссером Андреем Кончаловским. На черно-белом фото они запечатлены на фоне стада коров.

“Моменты. Тайны”, – написала она.

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Публикация от Юлия Высоцкая (@juliavysotskayaofficial)

Подписчики прокомментировали снимок.

“Как романтично”, – отметила sokovalive.

“Замирает сердце от такой нежности. Как же трогательно. И коровушки, буренушки, милота”, – написала let__s_go_.

“Красивые”, – заявила __1hadija__.

“Слияние душ”, – написала zhannafemi2020.

Высоцкая и Кончаловский узаконили отношения в 1998 году и обвенчались в 2019-м.

У них двое детей: Мария (1999) и Петр (2003).

Мария Кончаловская впала в кому после аварии, которая произошла в 2013 году во Франции. Арендованный Mercedes, за рулем которого был Кончаловский, столкнулся с другим автомобилем. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму. Ранее мама актрисы призналась, что трагедия с дочерью Машей сплотила супругов. В интервью программе “Познер” на российском “Первом канале” Кончаловский заявил, что выздоровление дочери стало главной целью его жизни. Предыдущую информацию о дочери Кончаловского раскрывал в 2016 году его сын и коллега, Егор Кончаловский. Он говорил, что Маше лучше.

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