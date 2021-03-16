 

Зверобой сняла свою кандидатуру на довыборах в Раду в пользу Кошулинского “ради объединения патриотов”

16.03.2021, 14:04, Новости дня
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Волонтер Маруся Зверобой, которая баллотировалась в народные депутаты от “Европейской солидарности” на довыборах в Раду в 87-м одномандатном избирательном округе в Ивано-Франковской области сняла свою кандидатуру в пользу представителя “Свободы” – экс-народного депутата и экс-заместителя главы Верховной Рады Руслана Кошулинского. Об этом сообщается на сайте “Евросолидарности” 16 марта.

Главная цель – не пропустить в Раду представителей “олигархов” и “зеленой власти”.

“87 округ сегодня стал своеобразным полем борьбы за Украину, на котором столкнулись олигархи в лице партнера [бизнесмена Игоря] Коломойского Александра Шевченко, выдвиженца от власти зеленых дилетантов Василия Вирастюка, и представители патриотических сил – Руслан Кошулинский из “Свободы” и я, Маруся Зверобой Беленькая от “Европейской Солидарности”, – цитирует Зверобой сайт “Евросолидарности”.

Она добавила, что “Европейская солидарность” провела переговоры с ВО “Свобода”. Партии пришли к согласию, что “ради Украины должен начаться процесс объединения украинских патриотических сил не на словах, а на деле”, сказала волонтер.

“Понимая, что своим противостояния мы с Кошулинским можем открыть дорогу представителям олигархов в Верховную Раду, я приняла решение поддержать представителя патриотических сил Руслана Кошулинского и напомнить всем представителям политических сил, что “Україна понад усе” – это инструкция к исполнению, а не просто лозунг”, – подчеркнула Зверобой.

Центризбирком Украины на 28 марта назначил промежуточные выборы в Верховную Раду в округе №87 (Ивано-Франковская область). Нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области и сложил мандат.

В избирательном округе №87 зарегистрировали 15 кандидатов. Кроме Кошулинского в депутаты баллотируется спортсмен Василий Вирастюк (от “Слуги народа”). Также ЦИК зарегистрировал кандидатами трех Александров Шевченко: бывшего народного депутата, экс-директора курорта Буковель Александра Шевченко (от партии “За майбутнє”) и двух его тезок, один из них – полный – Андрей Леонидович Шевченко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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