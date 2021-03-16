В Винницкой и Закарпатской областях нашли “британский” штамм коронавируса

Центр общественного здоровья МОЗ Украины получил финальные результаты секвенирования из лаборатории на базе клиники “Шарите”. По результатам анализов, “британский” штамм коронавируса выявлен в образцах из Винницкой и Закарпатской областей. Об этом говорится в сообщении ЦОЗ в Facebook.

“Выявлена циркуляция “британского” штамма SARS-CoV-2 в четырех образцах из Винницкой и в двух образцах из Закарпатской областей. Это штаммы генетической линии B.1.1.7, мутации N501Y V1 и del HV69/70″, – сказано в сообщении.

Ранее в Украине обнаружили циркуляцию 18 штаммов – генетических линий В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2. Они происходят из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), Азии, Великобритании и Австралии.

Мутировавшие штаммы южно-африканского (В1.351) или бразильского (В1.1.28.1) происхождения в Украине не обнаружили.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/2708406312617413

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире известно о циркуляции “британского”, “южноафриканского” “бразильского” и “нигерийского” штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

До этого момента в Украине официально зафиксировали два случая “британского” штамма коронавируса – у больных из Ивано-Франковска.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина постоянно отправляет образцы для исследования мутаций штаммов в лаборатории в Берлине и Лондоне. В Украине для этого нет нужного оборудования.

О выявлении нового типа коронавируса B.1.1.7, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса.

Сообщения о новом штамме коронавируса в ЮАР впервые появились 18 декабря 2020 года. Этот штамм распространяется быстрее и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава страны, около 80–90% больных COVID-19 граждан Южной Африки заражены именно штаммом 501Y.V2.

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), впервые 18 декабря прошлого года бразильскую мутацию P.1 выявили у четырех путешественников из Бразилии, которых протестировали во время планового обследования в аэропорту Ханэда (Токио, Япония). 26 января “бразильский” штамм выявили в США. Первые случаи “бразильского” штамма SARS-CoV-2 также подтвердили в Великобритании.

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