Подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельных справок о вакцинации задержали в Москве

Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, который подозревается в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в ходе мониторинга интернета полицейские обнаружили объявление о продаже фальшивых медицинских документов, подтверждающих вакцинацию, без фактического ее прохождения. Для получения такого сертификата онлайн предлагалось перевести деньги на банковскую карту. Цена варьировалась от 4 до 5 тыс. рублей в зависимости от срока изготовления.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили злоумышленника и задержали его. 30-летний житель Москвы пояснил, что противоправную деятельность начал осенью 2020 года, после того, как увидел у своего коллеги такой сертификат», – передает ТАСС слова Волк.

Ранее в Европе начали продавать фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса.