“Заговорили о ракетно-бомбовых ударах”. Ярош оценил вероятность вторжения России в Украину

Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе боятся наступления украинских военных и пока не ведут крупных подготовок к наступательной операции. Но Россия может открыть северный или южный фронт, отметил экс-лидер “Правого сектора” и бывший нардеп Украины Дмитрий Ярош в интервью “Обозревателю”, которое вышло 14 марта.

“Я не вижу с их стороны крупных подготовок именно к наступательной операции. По крайней мере, мне от нашей разведки такая информация не поступает. Они там укрепляют позиции, минируют, проводят различные мероприятия, подтягивают горючее и так далее. Но у меня складывается впечатление, что они больше боятся нашего наступления. Так выглядит сейчас ситуация по их подготовке”, – описал он ситуацию на фронте.

Ярош не исключил, что Россия может открыть северный или южный фронт, ведь на телеканалах страны всерьез обсуждают возможность авиударов по украинским городам.

“Несложно увидеть, что они снова заговорили о ракетно-бомбовых ударах по украинским городам, например. […] По очень многим каналам они начали обсуждать довольно серьезно возможность нанесения ударов и по Киеву, и по Днепру, и по Харькову и по Одессе. В конце концов, их авиация, сейчас в оккупированном Крыму базируется, постоянно отрабатывает удары и по Николаеву, и по Одессе. Они готовятся к наступательным операциям – и к десантным операциям, в том числе”, – подчеркнул бывший лидер “Правого сектора”.

С другой стороны в России начались мобилизационные мероприятия, отметил Ярош.

“Скорее всего – для того, чтобы закрыть некомплект, который есть на востоке. Российский “Союз добровольцев Донбасса” объявил набор добровольцев для участия в войне. Поэтому что-то точно изменится. И последние заявления с ОРДЛО о разрешении на “огонь на упреждение” – это тоже часть гибридной войны”, – пояснил он.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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