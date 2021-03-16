 

После появления в фильме жены Медведчука Усик сделал заявление об “информационной войне”

16.03.2021, 13:14, Новости дня
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Украинский боксер Александр Усик заявил, что не снимался в фильме жены нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Оксаны Марченко, которые в Украине попали под санкции. Об этом он сказал телеканалу PravdaTUT Lviv в интервью, опубликованному 16 марта.

“Я не снимался в ее фильме. Вышла какая-то глупость. Мне предложили пообщаться с Оксаной, потому что она снимала фильм о Лавре. Я не очень хотел, но монахи меня убедили, что я знаю много об этом месте, пещеры и святых, там лежат. И я согласился поговорить с ней”, – объяснил Усик.

По его словам, “видео было записано год или больше назад”.

“Я так понимаю, что именно это и есть информационная война. Когда кому-то плохо, они дурят”, – заявил боксер.

Кадры с Усиком вошли в первую часть фильма, посвященного Киево-Печерской лавре, который появился в рамках проекта Марченко “Паломница”.

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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