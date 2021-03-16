 

СБУ предотвратила кибератаку на госорганы группой хакеров, поддерживаемых ФСБ

16.03.2021, 12:24, Новости дня
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины предотвратили кибератаку хакерской группировки “Armageddon”, которая подконтрольна ФСБ. Об этом рассказали в пресс-центре ведомства 16 марта.

“Из-за действий хакеров кураторы из страны-агрессора могли получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины”, – сообщили в СБУ.

Спецслужба проинформировала органы государственной власти о выявленных атаках на платформе “MISP-UA”. Центр кибербезопасности при СБУ разместил на ней индикаторы киберугроз, рекомендации по выявлению и предупреждению фактов кибератаки и инструменты поиска вредоносных программ.

СБУ принимает необходимые меры для фиксации многочисленных кибератак иностранных спецслужб, уточняется в сообщении. 

В прошлом году Служба безопасности Украины нейтрализовала 600 кибератак на информационные ресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры. Всего в течение 2020 года по материалам киберподразделения СБУ открыли 496 уголовных производств. Из них – 129 связаны с несанкционированным вмешательством в работу компьютерных сетей и автоматизированных систем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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