Украинские моряки провели учения в Черном море с противоминной группой НАТО

16.03.2021, 10:48, Новости дня

✔ Подписаться на Telegram-канал

✔ Подписаться в Google News

Катерная тактическая группа Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины и вторая постоянная морская противоминная группа НАТО (SNMCMG2) провели учения в Черном море типа PASSEX. О совместных маневрах сообщило информационное агентство Министерства обороны Украины “АрміяINFORM” 16 марта.

Военные отработали противоминные действия в составе группы кораблей, передачу грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения противника и провели корабельно-боевое обучение по проводке за тралами, рассказали военные.

Кроме этого, удалось отработать элементы тактического маневрирования, сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, освещения морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, говорится в сообщении.

“Цель тренировки – отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений экипажей кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевскими ВМС Испании. Все элементы обучения спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами Альянса”, – отметило агентство.

Военные подчеркнули, что это уже вторые в этом году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС и кораблей НАТО, которые проходят для поддержки безопасности в Черноморском регионе, совершенствования обучаемости и совместимости при выполнении совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп.

Вторая постоянная противоминная группа НАТО – одна из морских групп быстрого реагирования НАТО, состоящая из командного судна и нескольких минных тральщиков. Цель группы – поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также сопровождение кораблей и судов через минные заграждения. Группа непосредственно подчинена Объединенному командованию вооруженных сил НАТО (Неаполь).

В Черном море с 26 февраля по 6 марта проходили учения НАТО “Посейдон 21”. Их организовала Румыния с участием военных из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, США и Турции.

—