 

“Фу”, “Крыша едет”. Тина Кароль в прозрачной одежде и без трусов села на шею мужчины

16.03.2021, 10:48, Новости дня
✔ Подписаться на Telegram-канал
✔ Подписаться в Google News

На официальной фан-странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram 15 марта разместили видео, на котором певица запечатлена сидящей на шее у мужчины. 

Певица предстала в комбинезоне с прозрачными вставками, оголяющими декольте, бедра и пах. В ролике видно, что под комбинезоном у певицы нет трусов..

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

“Капец образы, чем дальше, тем меньше одежды”, – отметила paulina_merk.

“Крыша едет не спеша”, – заявила t.e.t.i.a.n.a.ma.

“Фу”, – написала beautiful_world_ua.

Тина Кароль родилась в 1985 году. В 2005 году заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году артистка представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место.

В 2009-м певице присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / В Роспотребнадзоре спрогнозировали угасание коронавируса

30.09 / “Делегация Украины на переговорах в ТКГ должна придерживаться исключительно официальной позиции”. Кравчук, Резников и Мережко прокомментировали высказывания Фокина

24.08 / Врио главы Коми оценил экономическую ситуацию в республике

10.12 / Умерла 19-летняя дочь нардепа Столара

08.03 / Следователи начали проверку из-за прорыва нефтепровода в ХМАО

10.03 / Справка о COVID-вакцинации для путешествий будет бесплатной для украинцев – Ляшко

10.07 / Латвия проявила интерес к размещению американских военных

08.03 / Американцы планируют добывать воду на Луне

09.11 / Таскавшую ребенка за волосы новосибирскую медсестру уволили

13.07 / Стало известно, как, по мнению ФСБ, Сафронов передавал секретные данные

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска