“Фу”, “Крыша едет”. Тина Кароль в прозрачной одежде и без трусов села на шею мужчины

16.03.2021, 10:48, Новости дня

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На официальной фан-странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram 15 марта разместили видео, на котором певица запечатлена сидящей на шее у мужчины.

Певица предстала в комбинезоне с прозрачными вставками, оголяющими декольте, бедра и пах. В ролике видно, что под комбинезоном у певицы нет трусов..

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Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

“Капец образы, чем дальше, тем меньше одежды”, – отметила paulina_merk.

“Крыша едет не спеша”, – заявила t.e.t.i.a.n.a.ma.

“Фу”, – написала beautiful_world_ua.

Тина Кароль родилась в 1985 году. В 2005 году заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году артистка представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место.

В 2009-м певице присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

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