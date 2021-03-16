 

“Сука, долбо…бизм не пропьешь”, “Это то, что будет с оппозиционерами”. Собчак показала окровавленную руку

16.03.2021, 9:58, Новости дня
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Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram 14 марта обнародовала собственное фото с якобы отрубленной рукой.

На снимке Собчак запечатлена с мужчиной, держащим в руках шпагу, на полу лежит кисть руки в луже крови.

“Когда снимаешь документальный фильм – все должно быть документально”, – написала Собчак.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Подписчики прокомментировали пост.

“Идиотизм! Так и тянет к вас к чему то страшному!” – заявила raisa_alex_47.

“Капе-е-е-ц”, – написала dashatrio.

“Это то, что будет с оппозиционерами”, – отметил alex_melikyan.

“Сука, долбо…бизм не пропьешь”, – заявила lianadyatko_555.

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ, позже вела проект “Блондинка в шоколаде”. Она создала проект “Собчак живьем” на телеканале “Дождь”. Вела программу “Барабака и Серый Волк” вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции “Серебряный дождь”. Является автором и ведущей шоу “Осторожно, Собчак!” на своем YouTube-канале.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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