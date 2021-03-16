 

Житель Лондона стал вторым в мире человеком, который победил ВИЧ

16.03.2021, 9:58, Новости дня
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В Лондоне 40-летний Адам Кастильехо стал вторым в мире человеком, вылечившимся от ВИЧ-инфекции. Об этом написала газета The Independent 12 марта со ссылкой на врачей.

У Кастильехо не выявили вирус ВИЧ спустя 30 месяцев после прекращения антиретровирусной терапии. Проведенные тесты показали, что 99 процентов иммунных клеток мужчины были заменены донорскими, отмечают медики.

Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале The Lancet, мужчина избавился от ВИЧ после лечения рака стволовыми клетками. У доноров клеток была унаследованная мутация CCR5, которая встречается примерно у 10% европейцев. Предположительно, трансплантация стволовых клеток останавливает способность вируса к репликации внутри организма, объяснили ученые. В теле пациента донорские клетки противостоят инфекции.

Исследователи уточнили, что такое лечение можно применять только к пациентам, “у которых также есть опасные для жизни гематологические злокачественные заболевания”, поскольку оно сопряжено с высокими рисками.

Ведущий исследователь профессор Равиндра Кумар Гупта из Кембриджского университета сказал ВВС, что лечение Кастильехо  сопряжено с высоким риском для жизни. Использование стволовых клеток может быть крайней мерой для пациентов с ВИЧ у которых есть опасные для жизни гематологические злокачественные образования, пояснил доктор. 

Первым человеком, который вылечился от ВИЧ, считается американец Тимоти Рэй Браун. В середине 90-х годов Браун, работавший переводчиком в Берлине, узнал, что заразился ВИЧ., поэтому он получил известность как “берлинский пациент”. В 2007 году ему провели трансплантацию стволовых клеток для лечения лейкемии. Браун вскоре прекратил принимать антиретровирусные препараты, а через три года врачи не нашли ВИЧ в его организме. Он умер от рецидива лейкемии в 2020 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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