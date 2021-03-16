Ирландия приостановила использование вакцины AstraZeneca

16.03.2021, 9:12, Новости дня

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После сообщений об образовании тромбов у тех, кто получил инъекцию, Ирландия приостановила использование вакцины AstraZeneca в прививочной кампании. Как передаёт Euronews, несмотря на то что в AstraZeneca заверили в безопасности своей вакцины, глава ирландского Минздрава указал, что принял данное решение в целях предосторожности до выяснения всех обстоятельств.

Ирландия приостановила использование вакцины AstraZeneca в прививочной кампании. Это было сделано по рекомендации соответствующего надзорного органа. Причина — серия сообщений об образовании тромбов у тех, кто получил инъекцию.

В конце прошлой недели вакцинация профилактическим средством AstraZeneca была приостановлена в странах Балтии и Люксембурге. До этого на тот же шаг пошли власти Дании, Норвегии и Исландии.

Глава ирландского Минздрава указал, что принял решение, цитата, «в целях предосторожности до выяснения всех обстоятельств».

В AstraZeneca заверили в безопасности своей вакцины. Коммюнике кампания выпустила в воскресенье.

ВОЗ накануне закончившихся выходных подчеркивала, что подтверждённых научных данных о том, что между тромбозом и применением вакцины имеется связь, пока не получено.

ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБЕРЕЙЕСУС, генеральный директор ВОЗ: Важно подчеркнуть, что Европейское агентство лекарственных средств сообщает, что нет указания на связь между тромбами и инъекцией и что вакцина может использоваться и впредь, в течение продолжающегося разбирательства.

По информации Reuters, Вашингтон заявил Евросоюзу, что не будет поставлять сообществу вакцину, выпущенную на мощностях, расположенных в Америке. Это заявление было сделано после того, как руководство компании, сообщив Брюсселю о том, что план поставок во втором квартале выполнен не будет, сказало, что AstraZeneca постарается выправить ситуацию, воспользовавшись производством в США.

В годовщину первого локдауна во Франции власти организуют массовую эвакуацию тяжёлых пациентов из крупных больниц парижского региона в другие департаменты, поскольку реанимации могут быть переполнены.

Пресса со ссылкой на правительство говорит о сотнях больных, которые будут перевезены санавиацией и специально оборудованными санитарными поездами.

ГАБРИЭЛЬ АТТАЛЬ, официальный представитель правительства Франции: Ситуация напряжённая, тревожная, особенно в регионе Иль-де-Франс, мы увеличиваем число эвакуированных больных.

И год спустя после введения первого карантина на большей части Апеннин в понедельник закрывается практически всё, включая магазины, торгующие товарами не первой необходимости, рестораны, школы и дошкольные учреждения.

Власти Италии открыто говорят о начале третьей волны массовых заражений.

Дата выхода в эфир 15 марта 2021 года.