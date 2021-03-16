«Конкуренция основана на честных сделках» — британские политики раскритиковали признание Пекина «конкурентом» Лондона

16.03.2021, 9:12, Новости дня

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Ряд британских политиков осудили обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании, в котором Китай рассматривается в качестве «конкурента», тогда как РФ названа «враждебным государством», пишет Daily Mail. Так, по словам парламентария Тома Тугендхата, Пекин представляет большую угрозу интересам Лондона, чем Москва.



Reuters

Председатель комитета по иностранным делам британского парламента Том Тугендхат выступил с критикой новой внешней политики Великобритании, в рамках которой Китай будет рассматриваться в качестве «конкурента», в то время как к РФ будут относиться как к «враждебному государству», пишет Daily Mail.

В преддверии представления комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны премьер-министром Борисом Джонсоном Тугендхат предупредил, что китайский лидер Си Цзиньпин представляет большую угрозу национальным интересам Великобритании, нежели президент РФ Владимир Путин.

Ожидается, что в обзоре РФ будет фигурировать в качестве «самой большой угрозы, исходящей со стороны государства», тогда как Китай будет назван лишь коммерческим «конкурентом». Тем не менее Тугендхат полагает, что пока влияние Москвы ослабевало из-за внутренних проблем, Пекин лишь укреплял свои международные позиции.



«Я не уверен, что Георгий Победоносец назвал бы змея конкурентом. Конкуренция основана на честных сделках, сегодня мы видим совсем другое» — заявил политик, отметив, что даже в Брюсселе признали, что Пекин угрожает интересам Евросоюза и его партнёров.

С похожим предостережением выступил и глава Национального центра кибербезопасности Великобритании Киаран Мартин, предположив, что Китай представляет первый вызов «западной модели» со времён окончания холодной войны. По словам Мартина, по отношению к Пекину Лондон посылает «сбивающие с толку сигналы», однако связано это с тем, насколько «сложной проблемой» представляется выстраивание отношений с Поднебесной.

«Нам предстоит часто делать очень непростой выбор, вы понимаете, какие у нас отношения с Китаем и университетами? Какие у нас экономические связи и так далее? Однако, полагаю, в будущем мы будем более осторожны с технологической зависимостью от Китая», — приводит издание слова Мартина.

Как отмечает Daily Mail, обзор, в котором Джонсон также объявит об увеличении расходов на наступательное кибервооружение для противодействия РФ и Китаю, призван убедить страны ЕС в том, что Великобритания стремится продолжать играть важную роль в решении проблемы европейской безопасности в рамках НАТО.