 

В ДНР назвали число получивших российское гражданство жителей Донбасса

16.03.2021, 7:54, Новости дня
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Число жителей Донецкой народной республики (ДНР), получивших российское гражданство в упрощенном порядке, превысило 224 тысячи, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В ДНР на данный момент более 224 тысяч человек получили гражданство Российской Федерации», – передает ТАСС слова Пушилина в интервью «Парламентской газете».

По его словам, при нынешних темпах выдачи паспортов к сентябрю число жителей республик Донбасса, получивших российское гражданство, превысит полмиллиона.

«Для нас без малейшего преувеличения очень ценно реализовать свое конституционное право и принять участие в выборах депутатов Госдумы», – добавил он.

По его словам, еще летом прошлого года среди граждан России, проживающих в Донбассе, было очень много желающих принять участие в голосовании по поправкам к Конституции России.

Говоря о выборах в Госдуму, Пушилин также отметил, что жителям Донбасса, получившим российское гражданство, было бы удобнее, если бы избирательные участки были организованы на территориях республик. Глава ДНР также сообщил, что на сегодняшний день переговоры с российской стороной, в частности с ЦИК, по поводу информирования граждан РФ в Донбассе о предстоящих выборах в Госдуму не ведутся.

«С официальными структурами по этому вопросу пока взаимодействия нет. Очень надеюсь, что оно возникнет и позволит реализовать избирательное право наших граждан», – добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, и выразил готовность отстаивать общие ценности.



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