 

Ученые обнаружили «украинский» штамм коронавируса

16.03.2021, 0:24, Новости дня
✔ Подписаться на Telegram-канал
✔ Подписаться в Google News

Глава госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что украинские ученые передали во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) информацию о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Ивано-Франковской области Украины.

«То, что выявили на Буковине (регион Украины, включающий Ивано-Франковскую область – прим. ВЗГЛЯД), – это так называемый комбовирус, который циркулирует на Украине наряду с COVID-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ», – сказал Рубан украинскому изданию «Вести».

Среди «неприятных» признаков вируса он отметил агрессивность, быстрое распространение и «молодость». По его словам, так называемый украинский штамм выявлен учеными Института эпидемиологии им. Громашевского еще две недели назад, и они уже проинформировали о нем ВОЗ.

Между тем, РИА «Новости» в своем Telegram сообщили, что глава госпродпотребслужбы Киева теперь опроверг разошедшуюся новость о появлении «украинского штамма» коронавируса. По данным издания, Рубан заявил, что «СМИ напутали».

В понедельник главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщил, что заболел COVID-19.

Ранее ученый предсказал падение эффективности вакцин от COVID с каждой новой мутацией.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Названа причина «таинственной» смерти слонов в Зимбабве

16.11 / Libération предложил три пути для вмешательства Запада в Нагорный Карабах

19.10 / Новак объяснил замедление спроса на нефть в мире

07.07 / Белый дом: задача Трампа – объединить страну на основе общих ценностей

26.06 / Саакашвили указал на преимущества РФ над Украиной

28.07 / Заболевшая коронавирусом медсестра обнаружила странный симптом

13.08 / Эксперт оценил позицию Зеленского по ситуации в Белоруссии

16.10 / Пашинян призвал США и Францию поддержать усилия РФ по Карабаху

11.02 / Европарламент призвал приостановить запуск БелАЭС

16.07 / Число случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска