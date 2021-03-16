Ученые обнаружили «украинский» штамм коронавируса

16.03.2021, 0:24, Новости дня

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Глава госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что украинские ученые передали во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) информацию о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Ивано-Франковской области Украины.

«То, что выявили на Буковине (регион Украины, включающий Ивано-Франковскую область – прим. ВЗГЛЯД), – это так называемый комбовирус, который циркулирует на Украине наряду с COVID-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ», – сказал Рубан украинскому изданию «Вести».

Среди «неприятных» признаков вируса он отметил агрессивность, быстрое распространение и «молодость». По его словам, так называемый украинский штамм выявлен учеными Института эпидемиологии им. Громашевского еще две недели назад, и они уже проинформировали о нем ВОЗ.

Между тем, РИА «Новости» в своем Telegram сообщили, что глава госпродпотребслужбы Киева теперь опроверг разошедшуюся новость о появлении «украинского штамма» коронавируса. По данным издания, Рубан заявил, что «СМИ напутали».

В понедельник главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщил, что заболел COVID-19.

Ранее ученый предсказал падение эффективности вакцин от COVID с каждой новой мутацией.