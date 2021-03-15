Мнение: Западные IT-гиганты больше не будут делать выбор за российского пользователя

15.03.2021, 23:35, Новости дня

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Предустановка отечественного ПО на смартфоны и гаджеты позволит защитить отечественную ИТ-отрасль и дать российскому пользователю право самому выбирать необходимые ему приложения, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты IT-отрасли, комментируя инициативу Минцифры предоставить пользователю возможность при первом запуске нового устройства самостоятельно выбирать поисковую систему.

«Предустановка российского программного обеспечения (ПО) на различные устройства – это логичный шаг в сторону политики импортозамещения. Отечественная IT-индустрия имеет большой потенциал и значительные ресурсы для того, чтобы перевернуть рынок и изменить ситуацию с его монополизацией зарубежными гигантами в пользу программных продуктов российских компаний», – сказал исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

«Вводя легитимные и конкурентные правила игры для всех участников рынка, государство защищает и поддерживает отечественную IT-отрасль, – добавил собеседник. – Это здоровая практика для стран, заинтересованных в развитии собственных рынков и поддержке своих производителей ПО».

«Задача предустановки отечественного ПО – это выравнивание конкурентных условий доступа к конкретному устройству», – отметил в свою очередь директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух. «Ситуация сложилась таким образом, что сейчас есть несколько зарубежных платформ, которые решают за пользователя, какое ПО он должен использовать. Это все равно, что при покупке телевизора у вас установлены первый, второй и третий каналы, а чтобы настроить остальные – вам надо ввести дополнительный пароль или создать какой-то аккаунт», – привел аналогию эксперт.

Как правило, пользователям навязывали зарубежные программы, сервисы, приложения, а также магазины для скачиваний, и все это без возможности их удаления. «Сейчас во время запуска телефона или технически сложного устройства пользователям будет предоставлено право выбрать, каким ПО пользоваться. И что очень важно – пользователь сможет изменить свой выбор в любое время», – добавил Массух.

Ранее, в Минцифры разъяснили, как будет работать механизм обязательной предустановки российских поисковиков на гаджеты.

«В развитие норм закона Минцифры РФ разработало проект постановления, где предлагается следующий порядок: на устройстве, произведенном после 1 июля 2021 года, при его активации или при первом заходе в браузер будет появляться окно выбора, где пользователь сможет самостоятельно выбрать одну из поисковых систем. Среди них будет, в том числе, российская. Естественно, у пользователя будет возможность в любое время свой выбор изменить», – сказал замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.

Предустановка ПО – часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Предварительно установленные программы будут доступны на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах, произведенных после 1 апреля 2021 года. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами.

Напомним, производители гаджетов с 1 июля должны будут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию отечественный поисковик. Какой именно – правительство определит позднее.