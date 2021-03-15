 

“Чувствую себя хорошо”. Экс-президент Польши Валенса перенес операцию на сердце

15.03.2021, 19:46, Новости дня
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Бывший президент Польши Лех Валенса 15 марта успешно перенес операцию на сердце. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

“Сменили кардиостимулятор. Операция началась после 8.00 [по местному времени, 9.00 по Киеву]. Она закончилось после 12.00 [13.00 по Киеву]. Какое облегчение. Все в порядке”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/lechwalesa/posts/293549285474328

Еще в одной публикации в Facebook сообщается, что бывший президент поблагодарил медицинских работников, а также всех, кто его поддерживал.

“Чувствую себя хорошо. Спасибо”, – заявил Валенса.

https://www.facebook.com/lechwalesa/posts/293559602139963

Накануне операции бывший президент опубликовал прощальное видеообращение в Facebook.

“Я готов к двум основным исходам. Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу”, – заявил он.

Само видеообращение Валенса сопроводил следующей подписью: “Я не знаю, какова будет воля небес, но с ней всегда приходится соглашаться. Помолитесь за меня”.

Польское издание Super Express сообщало, что в кардиостимуляторе Валенсы лопнул один из проводов.

Валенса в 1983 году получил Нобелевскую премию мира. На президентских выборах 1990 года его выбрали президентом Польши во втором туре. В 1995 году Валенса проиграл президентские выборы Александру Квасьневскому и в 1996 году вернулся на прежнюю работу электрика на судоверфи. Жену Валенсы зовут Данута, у них восемь детей – четыре сына и четыре дочери.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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