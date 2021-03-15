Букингемский дворец обнародовал фото Елизаветы II c матерью

15.03.2021, 19:46, Новости дня

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Букингемский дворец 14 марта разместил в Instagram архивное черно-белое фото, на котором будущая королева Великобритании Елизавета II запечатлена в молодости в обниму со со своей матерью, на тот момент королевой Елизаветой.

В публикации отмечается, что фото посвящено Дню матери, но не указано, в каком году было сделано.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.

20 ноября 1947 года 21-летняя принцесса вышла замуж за 26-летнего офицера британского флота Филиппа Маунтбеттена. Накануне свадьбы с принцессой Филипп получил титул герцога Эдинбургского. Бракосочетание состоялось в Вестминстерском аббатстве.

В браке у пары родилось четверо детей – принц Чарльз (1948), принцесса Анна (1950), принц Эндрю (1960) и принц Эдвард (1964).

6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца – короля Георга VI принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года.

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