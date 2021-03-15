Соловей: Подоляк обвинил в подписании Харьковских соглашений Климкина, Чалого и Елисеева. Это дезинформация, инициаторы которой сидят в РФ

15.03.2021, 18:56, Новости дня

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Операция “Дезинформация”.

Михаил Подоляк написал эмоциональный пост якобы о “настоящих виновниках” подписания Харьковских соглашений. В котором названы Климкин, Чалый и Елисеев.

Выбор стрелочников, честно говоря, подтвердил дилетантство авторов этого опуса: ведь Чалый еще до Харьковских соглашений подал в отставку, а Климкин и Елисеев, когда готовились и подписывались эти документы, занимались Европой, в частности, подготовкой Соглашения об ассоциации с ЕС (которую Янукович потом успешно провалил). Вот Климкин был директором департамента ЕС.

Вообще Харьковские соглашения – это было настолько тайно, что о них знали единицы. Например, глава МИД Константин Грищенко, глава АП Сергей Левочкин и руководитель договорно-правового департамента МИД Владимир Пузырко.

Кстати, именно у Левочкина Подоляк работал раньше, и человеком которого в ОПУ Зеленского остается. Скорее всего, отсюда и “растут ноги вброса” этой “ложной информационной цели”.

Ну, а инициаторы спецоперации, конечно, сидят в РФ.

Источник: Nachtigall / Telegram

Опубликовано с личного разрешения автора

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