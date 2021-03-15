“Наш дружелюбный концлагерь”. Навальный подтвердил, что его перевели в колонию во Владимирской области

15.03.2021, 18:06, Новости дня

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Российский оппозиционер Алексей Навальный 15 марта подтвердил, что его перевели в исправительную колонию в городе Покров Владимирской области. Информация об этом опубликована в Instagram политика.

“Три вещи не перестают меня удивлять. Звездное небо над нами, категорический императив внутри нас и изумительное ощущение, когда проводишь ладонью по своей свежевыбритой голове. Всем привет из сектора усиленного контроля “А”. Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы”, – написал Навальный.

По его словам, в колонии он не видел никакого намека на насилие.

“Хотя по напряженным позам осужденных, стоящих навытяжку и боящихся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 “Покров”, совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо. Я так себе и называю свой новый дом – “наш дружелюбный концлагерь”, – отметил оппозиционер.

Он подчеркнул, что в колонии никто не ругается матом, везде стоят видеокамеры, при малейших нарушениях составляют рапорт. Оппозиционер написал, что ночью через каждый час просыпается от того, что рядом стоит сотрудник колонии.

“Он снимает меня на камеру и говорит: “Два часа 30 минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте”. И я снова спокойно засыпаю с мыслью о том, что есть люди, которые помнят обо мне и никогда не потеряют”, – подчеркнул политик.

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Публикация от Алексеи * Навальныи * (@navalny)

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

Позже стало известно, что Навальный проходил карантин в СИЗО-3 в Кольчугино перед отправкой в ИК-2 в Покрове. Оппозиционер находился в карантинной камере еще с двумя заключенными.

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