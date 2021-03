Названы номинанты премии “Оскар 2021”

15.03.2021, 17:16, Новости дня

Академия кинематографических искусств и наук США 15 марта назвала список номинантов на премию “Оскар 2021”.

На победу в номинации “Лучший фильм” претендуют семь картин, в числе которых: “Отец”, “Иуда и Черный мессия”, “Манк”, “Минари”, “Земля кочевников”, “Перспективная девушка”, “Звук металла” и “Суд над чикагской семеркой”.

В номинации “Лучший актер” представлены Риз Ахмед, Чедвик Боузман (посмертно), Энтони Хопкинс, Гэри Олдмен и Стивен Юн.

За победу в номинации “Лучшая актриса” будут бороться Виола Дэвис, Кэри Маллинган, Андра Дэй, Ванесса Кирби и Фрэнсис МакДорманд.

Режиссеры Томас Винтерберг, Дэвид Финчер, Ли Исаак Чун, Хлои Чжао и Эмиральды Феннел представлены в категории “Лучший режиссер”.

В категории “Лучший международный фильм” представлены картины “Еще по одной” (Дания), “Лучшее время” (Гонконг), “Коллектив” (Румыния), “Человек, который продал свою кожу” (Тунис) и “Куда ты идешь, Аида?” (Босния и Герцеговина).

Мультипликационные картины “Вперед, “Душа”, “Путешествие на Луну”, “Волчья стая” и “Барашек Шон” будут соревноваться за победу в номинации “Лучший анимационный фильм”.

Полный список номинантов опубликован на сайте премии.

Церемония вручения премии “Оскар” состоится 25 апреля 2021 года. Она пройдет в нескольких местах.

